26.11.2021 15:22 Евгений Клочко

В Польше будут вакцинировать от COVID детей старше 5 лет. Когда в Украине?

Вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет в Польше планируют начать уже в следующем месяце.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Polska Agencja Prasowa. По словам Войцеха Андрусевича, пресс-секретаря Министерства здравоохранения Польши, европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) рекомендовало одобрить Comirnaty (это матричная вакцина на основе РНК (мРНК) от COVID-19, прим.автора) для детей 5-11 лет.

"У нас уже заключен контракт на 1,1 миллиона доз на декабрь. Мы надеемся, что они будут доставлены не позднее середины декабря и мы сможем начать вакцинацию. Однако мы ведем переговоры, чтобы сделать это быстрее", - заверил представитель Минздрава Польши.

Специалисты ЕМА считают, что преимущества вакцины для детей этой возрастной группы намного больше, чем риски при заболевание коронавирусом, которое может быть чревато тяжёлыми осложнениями. Сообщают также, что у детей 5-11 лет, как и у детей старше 12-лет, наиболее частые побочные эффекты от прививки - это головная боль, припухлость и покраснение в месте укола, озноб, мышечная боль и утомляемость.

В Украине же пока еще нет COVID-вакцины именно для детей от 5 и до 11 лет, об этом рассказал глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Фёдор Лаптий, пишет издание РБК-Украина.

"Когда можно её ожидать? Мне сказали, что процесс ее легализации в Украине начался или начнется скоро. И скорее всего, уже в январе 2022 года мы будем иметь ее зарегистрированную в Украине", - отметил Лаптий.

А пока в Украине разрешено прививать только детей от 12 до 17 лет. Прививки детям рекомендуют делать только одной вакциной - это Comirnaty от Pfizer/BioNTec.

В Харькове, согласно статистике уже привито почти 1800 подростков.

Напомним. За сутки 25 ноября в Украине зафиксировано 15 936 новых подтверждённых случаев COVID-19. Заболели в частности – 1 394 ребёнка.