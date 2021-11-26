26.11.2021 15:31 Анжелика Демидова

В харьковской больнице №8 установят 11-кубовую кислородную бочку (фото)

Работы по установке ёмкости, которая обеспечит больницу потоковым кислородом, начнутся в Харькове уже на следующей неделе.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , мэр Харькова Игорь Терехов сегодня посетил медучреждение и ознакомился с тем, как ведётся подготовка к установке.

"В настоящее время уже оборудована площадка, подъездные пути, проведена кислородная магистраль. Обеспечение кислородом больницы необходимо, эпидемиологи прогнозируют весеннюю волну пандемии и мы должны быть готовы к любым вызовам. Мы приобрели бочку для 8 больницы, из городского бюджета было выделено 8 млн грн, государственная субвенция составила 5,5 млн.грн", - сообщил Игорь Терехов.

Также в больницу будут завезены 8 моноблоков по 12 кислородных баллонов в каждом, для обеспечения больных кислородом. Игорь Терехов также ознакомился с работой самих ковидных отделений, прошёл по палатам, пообщался с больными и медиками.

"Всё, что необходимо для медицины, для борьбы с COVID, город будет поддерживать, выделять средства. У нас в том числе сформирован резервный фонд, из которого мы тоже имеем возможность выделять средства. Труд врачей сегодня вообще неоценим. Они, как всегда, на передовой в борьбе с пандемией. Я хочу поблагодарить всех медработников, всех харьковчан за работу, за то, что мы достойно преодолели пик заболеваемости, не попали в красную зону, в отличие от других регионов, в т.ч. и Киева. И даже то, что министр здравоохранения, который сегодня в Харькове, не посещает ни одной городской больницы, наверное, только подтверждает, что у нас всё хорошо", - сказал мэр Харькова.

В 8 больнице, также как и во всём Харькове, отмечают уменьшение количества заболевших и госпитализаций больных с COVID-19. На сегодня заполняемость больничных коек составляет 50%. На лечении находятся 150 пациентов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 13-ой больнице Харькова работает станция по выработке кислорода для СOVID-больных.

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