19.01.2022 13:56

С 24 января "ковидную тысячу" можно будет потратить на лекарства: как получить

Правительство Украины приняло постановление, которое расширяет действие программы «єПідтримка» на лекарственные средства.

С 24 января все украинцы в возрасте 60+ смогут потратить 1000 грн, полученные за вакцинацию от COVID-19, на приобретение лекарственных препаратов в аптеках, передает РЕДПОСТ

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, Кабмин предоставил возможность людям старше 60 лет направить средства за прохождение курса прививок от коронавирусной болезни на приобретение лекарств.

Он отметил, что данная возрастная категория является группой риска и имеет сопутствующие хронические заболевания, требующие приобретения дополнительных лекарственных средств. Теперь их можно приобрести за счет средств поддержки, отметил Виктор Ляшко.

Украинцы возрастом 60+ смогут приобрести за средства программы «єПідтримка» лекарства в аптечных заведениях и интернет-аптеках. Купить можно будет любые лекарственные средства, разрешенные к применению в Украине, как по рецепту врача, так и без него.

По информации Министерства экономики Украины, банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно человек оформила карточку – неважно, главное, чтобы к моменту покупки лекарства ему уже исполнилось 60 лет.

За средства программы можно будет приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые реализуемые в аптеке товары. Например, нельзя будет купить препараты недоказанной эффективности, такие как диетические добавки, а также косметические средства или медицинские приборы, такие как аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.д.