19.01.2022 13:36 Евгений Клочко

Медленно, но уверенно: цены на бензин и дизельное топливо в Украине пошли вверх

Ежедневно украинские автолюбители сталкиваются с тем, что заправка их "железных коней" становится все дороже.

Ряд украинский автозаправок 19 января изменили цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщает РЕДПОСТ , со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95.

Цена на дизельное топливо и бензин в очередной раз выросла. На данный момент средний рост стоимости топлива составляет от 0,1 до 1,2 грн/литр.

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Так, на станциях сети AMIC бензины подорожали на 32-33 коп./л: бензин А-92 – до 31,18 грн/л, бензин А-95 – до 32,12 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,38 грн/л – до 31,57 грн/л.

На заправках "Кворум" бензин подорожал на 1,2 грн/л. Как следствие, цена на А-92 увеличилась до 30,65 грн/л, А-95 – до 31,95 грн/л.

Такие сети UPG, БРСМ-Нефть, Chipo, Олас, Катрал и другие повысили цены в пределах 10-50 коп./литр.

Ранее сообщалось, что стала известна и новая предельная стоимость бензина и дизельного топлива , определенная министерством, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.