19.01.2022 13:20 Виталий Хиневич

Химическое загрязнение планеты достигло опасного уровня

Исследователи призывает ограничить производство и выбросы опасных веществ, поскольку загрязнение угрожает глобальным экосистемам, от которых зависит жизнь людей.

Об этом сообщает РЕДПСОТ со ссылкой на издание "Корреспондент".

Сообщается, что с 1950 года производство химических веществ выросло в 50 раз. Эксперты склонны полагать, что к 2050 году этот показатель может утроиться.

Наибольший уровень загрязнения составляет пластмасса и свыше 3,5 тысяч синтетических химикатов. Такими веществами являются пестициды, промышленные соединения и антибиотики. Данные химические вещества уничтожают насекомых, которыми питаются животные, также таким образом уничтожаются растения.

Химическое загрязнение угрожает системам Земли, нанося ущерб биологическим и физическим процессам, лежащим в основе всей жизни.

Напомним, уловитель мусора Trash Killer, который установили экоактивисты на реке Уды, всего за неделю после появления оказался почти заполнен.