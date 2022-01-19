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19.01.2022  13:20   Виталий Хиневич

Химическое загрязнение планеты достигло опасного уровня

Исследователи призывает ограничить производство и выбросы опасных веществ, поскольку загрязнение угрожает глобальным экосистемам, от которых зависит жизнь людей.

Экология
 
Об этом сообщает РЕДПСОТ со ссылкой на издание "Корреспондент".
 
Сообщается, что с 1950 года производство химических веществ выросло в 50 раз. Эксперты склонны полагать, что к 2050 году этот показатель может утроиться.
 
Наибольший уровень загрязнения составляет пластмасса и свыше 3,5 тысяч синтетических химикатов. Такими веществами являются пестициды, промышленные соединения и антибиотики. Данные химические вещества уничтожают насекомых, которыми питаются животные, также таким образом уничтожаются растения.
 
Химическое загрязнение угрожает системам Земли, нанося ущерб биологическим и физическим процессам, лежащим в основе всей жизни.
 
Напомним, уловитель мусора Trash Killer, который установили экоактивисты на реке Уды, всего за неделю после появления оказался почти заполнен.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  экология, природа, харьков
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