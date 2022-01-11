11.01.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Цены на бензин и дизель взлетят до рекордной отметки: почему

Вслед за автогазом поднимется стоимость бензина и дизтоплива.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сделавшего прогноз заместителя директора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, цены в рознице растут опережающими темпами по сравнению с оптовыми. По подсчетам специалиста, оптовые расценки повысились с конца декабря по 10 января на 3%, а розничные Минэкономики рекомендовало увеличить цены на 4%.

Прогноз эксперта неоптимистичен: бензин и дизель продолжают дорожать. Причины повышения стоимости:

спекулятивный рост цен в январе на нефть на 4-6%. новые рекомендуемые цены Минэкономики, публикация которых ожидается 13-14 января.

Предположительно цены повысятся до 1 грн/л, то есть обычный не премиальный бензин А-95 может стоить около 33 грн/л. Таких высоких цен на этот вид топлива в Украине еще не было.

Стала известна и новая предельная стоимость бензина и дизельного топлива, определенная министерством , от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Средние расчетные цены на бензин составляют 26,97 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,82 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1 грн./литр – для бензина и на 66 коп./литр – для дизельного топлива соответственно. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,97 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,82 грн/л.