    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность Цены на бензин и дизель взлетят до рекордной отметки: почему
11.01.2022  14:59   Дмитрий Колоней

Цены на бензин и дизель взлетят до рекордной отметки: почему

Вслед за автогазом поднимется стоимость бензина и дизтоплива.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сделавшего прогноз заместителя директора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, цены в рознице растут опережающими темпами по сравнению с оптовыми. По подсчетам специалиста, оптовые расценки повысились с конца декабря по 10 января на 3%, а розничные Минэкономики рекомендовало увеличить цены на 4%.
 
 
Прогноз эксперта неоптимистичен: бензин и дизель продолжают дорожать. Причины повышения стоимости: 
  1. спекулятивный рост цен в январе на нефть на 4-6%.
  2. новые рекомендуемые цены Минэкономики, публикация которых ожидается 13-14 января.
Предположительно цены повысятся до 1 грн/л, то есть обычный не премиальный бензин А-95 может стоить около 33 грн/л. Таких высоких цен на этот вид топлива в Украине еще не было.
 
Стала известна и новая предельная стоимость бензина и дизельного топлива, определенная министерством, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.
 
Средние расчетные цены на бензин составляют 26,97 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,82 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1 грн./литр – для бензина и на 66 коп./литр – для дизельного топлива соответственно. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,97 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,82 грн/л.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что из-за действий монополиста подорожали ввозимых в Украину легковые автомобили.
 

 

Источник:   Министерство экономики Украины, Сегодня, ТСН
 Тэги:  рост цен, бензин, харьков, украина, дизель
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.01 Экономика и промышленность Цены на недвижимость продолжают расти, надежд на их падение нет - мнение эксперта 30.12 Экономика и промышленность Закрылись десятки автозаправок: из-за высоких цен газ не хотят покупать 23.12 Экономика и промышленность Цены на вторичное жилье в Харькове продолжают расти
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 