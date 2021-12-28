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28.12.2021  09:46   Рита Парфенова

Отмена воинского учета для женщин: петиция ушла на рассмотрение Зеленского

Прошение набрало необходимое количество голосов менее чем за пять суток.

Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала необходимое количество голосов

Размещенную 23 декабря на сайте президента Украины петицию об отмене воинского учета подписали 32 285 украинцев против необходимых 25 тысяч, и документ отправлен на рассмотрение главы государства, передает РЕДПОСТ.

Автор петиции под названием «Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность и/или профессию быть военнообязанными!» Яна Рашевченко призывает отменить указ Минобороны от 11.10.2021 №313 и пользоваться только перечнем тех специальностей, которые определены ПКМУ № 711 от 14.10.1994 года.
 
«Вроде бы изменился только перечень, но согласно ему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными... Это безобразие!!! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по механизму реализации», - говорится в тексте прошения.

Напомним, в Украине 17 декабря вступил в силу новый закон Министерства обороны Украины, который обязал женщин сотен профессии становится на воинский учет. Для тех, кто проигнорирует данные нормы закона, предусмотрены штрафы.

Источник:   Сайт Президента Украины
 Тэги:  петиция, харьков
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