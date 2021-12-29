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29.12.2021  14:30   Виталий Хиневич

На Харьковщине вследствие ДТП погиб маленький ребенок

Возле села Волохов Яр на трассе М-03 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин.

ДТП Харьковская область
Фото: "Суспільне"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».
 
Отмечается, что между городами Изюм и Чугуев столкнулись  автомобили марки «Toyota» и «ГАЗель». За рулем седана находилась 34-летняя женщина, ее автомобиль в результате столкновения отбросило на фуру «MAN».
 
В результате ДТП гражданка получила перелом костей носа и ушиб челюсти. Вместе с ней в автомобиле находился ее 6-месячный ребенок, который скончался на месте происшествия. По предварительной информации ребенок находился в автомобиле на заднем сиденье в лежачем положении без автокресла.
 
 
51-летний водитель «ГАЗели» получил ушиб грудной клетки и голени, от госпитализации он отказался.
 
Напомним, ранее в Харькове школьный автобус с детьми попал в тройное ДТП.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  дтп, происшествие, харьков
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