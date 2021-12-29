29.12.2021 14:30 Виталий Хиневич

На Харьковщине вследствие ДТП погиб маленький ребенок

Возле села Волохов Яр на трассе М-03 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин.

Фото: "Суспільне"

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».

Отмечается, что между городами Изюм и Чугуев столкнулись автомобили марки «Toyota» и «ГАЗель». За рулем седана находилась 34-летняя женщина, ее автомобиль в результате столкновения отбросило на фуру «MAN».

В результате ДТП гражданка получила перелом костей носа и ушиб челюсти. Вместе с ней в автомобиле находился ее 6-месячный ребенок, который скончался на месте происшествия. По предварительной информации ребенок находился в автомобиле на заднем сиденье в лежачем положении без автокресла.

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51-летний водитель «ГАЗели» получил ушиб грудной клетки и голени, от госпитализации он отказался.

Напомним, ранее в Харькове школьный автобус с детьми попал в тройное ДТП.