30.12.2021 09:03 Евгений Клочко
Главные события 2021 года по версии украинцев: составлен рейтинг
Жители Украины перечислили важные события в стране и мире, которые произошли в 2021 году.
Результаты соцопроса
, проведенного фондом Демократические инициативы совместно с Центром Разумкова свидетельствую, что самыми важными событиями 2021 года украинцы считают:
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пандемию коронавируса (6,5%),
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30-летие независимости Украины (6,3%)
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вакцинацию от COVID-19 (5,9%).
Также, к числу важных украинцы отнесли:
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отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 4,4%
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расследование операции по задержанию членов ЧВК Вагнера - 3,8%,
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закон об открытии рынка земли - 3,7%,
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угрозу вторжения РФ - 3%,
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войну - 2,8%.
Среди мировых событий жители Украины выделили:
-
пандемию коронавируса (12,1%),
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избрание нового канцлера Германии (6,6%),
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приход Талибана к власти в Афганистане и вывод войск США из республики (6,5%),
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переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина (5,6%),
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выборы в США (4,8%),
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COVID-вакцинацию (4,5%),
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миграционный кризис на границе Беларуси и Польши (2,5%),
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события в Беларуси (1,9%),
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угрозу вторжения России (1,6%),
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переговоры Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского (1,2%),
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войну (1,1%).
Подводя итоги 2021 года года большинство украинцев:
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46% - заявили, что были счастливы,
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7% - очень счастливы,
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27% - преимущественно несчастливыми,
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8% - совсем несчастливыми.
Одновременно с этим почти треть опрошенных заявили, что никаких положительных событий в их жизни в этом году не произошло.
Исследование проводилось с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.
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