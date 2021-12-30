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30.12.2021  09:03   Евгений Клочко

Главные события 2021 года по версии украинцев: составлен рейтинг

Жители Украины перечислили важные события в стране и мире, которые произошли в 2021 году.

Главные события 2021 года
 
Результаты соцопроса, проведенного фондом Демократические инициативы совместно с Центром Разумкова свидетельствую, что самыми важными событиями 2021 года украинцы считают: 
 
  • пандемию коронавируса (6,5%),
  • 30-летие независимости Украины (6,3%)
  • вакцинацию от COVID-19 (5,9%).
 
Также, к числу важных украинцы отнесли:
 
  • отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 4,4%
  • расследование операции по задержанию членов ЧВК Вагнера - 3,8%,
  • закон об открытии рынка земли - 3,7%,
  • угрозу вторжения РФ - 3%,
  • войну - 2,8%.
 
Среди мировых событий жители Украины выделили:
 
  • пандемию коронавируса (12,1%),
  • избрание нового канцлера Германии (6,6%),
  • приход Талибана к власти в Афганистане и вывод войск США из республики (6,5%),
  • переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина (5,6%),
  • выборы в США (4,8%),
  • COVID-вакцинацию (4,5%),
  • миграционный кризис на границе Беларуси и Польши (2,5%),
  • события в Беларуси (1,9%),
  • угрозу вторжения России (1,6%),
  • переговоры Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского (1,2%),
  • войну (1,1%).
 
Подводя итоги 2021 года года большинство украинцев:
 
  • 46% - заявили, что были счастливы,
  • 7% - очень счастливы,
  • 27% - преимущественно несчастливыми, 
  • 8% - совсем несчастливыми.
 
Одновременно с этим почти треть опрошенных заявили, что никаких положительных событий в их жизни в этом году не произошло.
 
Исследование проводилось с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.
 
Тэги:  события, рейтинг, харьков
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