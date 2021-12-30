30.12.2021 09:03 Евгений Клочко

Главные события 2021 года по версии украинцев: составлен рейтинг

Жители Украины перечислили важные события в стране и мире, которые произошли в 2021 году.

важными событиями 2021 года украинцы считают: Результаты соцопроса , проведенного фондом Демократические инициативы совместно с Центром Разумкова свидетельствую, что самыми

пандемию коронавируса (6,5%),

30-летие независимости Украины (6,3%)

вакцинацию от COVID-19 (5,9%).

Также, к числу важных украинцы отнесли:

отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 4,4%

расследование операции по задержанию членов ЧВК Вагнера - 3,8%,

закон об открытии рынка земли - 3,7%,

угрозу вторжения РФ - 3%,

войну - 2,8%.

Среди мировых событий жители Украины выделили:

пандемию коронавируса (12,1%),

избрание нового канцлера Германии (6,6%),

приход Талибана к власти в Афганистане и вывод войск США из республики (6,5%),

переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина (5,6%),

выборы в США (4,8%),

COVID-вакцинацию (4,5%),

миграционный кризис на границе Беларуси и Польши (2,5%),

события в Беларуси (1,9%),

угрозу вторжения России (1,6%),

переговоры Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского (1,2%),

войну (1,1%).

Подводя итоги 2021 года года большинство украинцев:

46% - заявили, что были счастливы,

7% - очень счастливы,

27% - преимущественно несчастливыми,

8% - совсем несчастливыми.

Одновременно с этим почти треть опрошенных заявили, что никаких положительных событий в их жизни в этом году не произошло.

Исследование проводилось с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.