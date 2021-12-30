Претендентка на Мисс Украина получила штраф за езду (фото)

Очередной героиней, которой выписали штраф за нарушение ПДД после видео в сети, оказалась финалистка «Мисс Украина-2021».
Как передает РЕДПОСТ, ранее в Сети появилось видео самой нарушительницы, на котором она бойко объезжала автомобильную пробку на улице Матюшенко по расположенным рядом с трассой трамвайныйм рельсам, комментируя происходящее: "Не надо было покупать высокую машину, иначе я буду наглеть".
Само видео, разлетевшееся по местным пабликам, практически везде собрало не слишком лестные комментарии в адрес водителя, а патрульные привлекли нарушительницу к ответственности.
Полицейские разыскали и опросили женщину. С правонарушением она была согласна. На гражданку инспекторы составили административное постановление по ч.2 ст.122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.
Комментариев: 0
Лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
Снежная и морозная погода будет нарушена волной тепла и оттепели в первый день нового 2022 года.
Ежегодный День мира 1 января в 1967 году установил римский папа Павел VI (у католиков он называется День всемирных молитв о мире).
влажность:
давление:
ветер: