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30.12.2021  09:24   Рита Парфенова

Претендентка на Мисс Украина получила штраф за езду (фото)

Очередной героиней, которой выписали штраф за нарушение ПДД после видео в сети, оказалась финалистка «Мисс Украина-2021».

Претендентка на Мисс Украина получила штраф за езду (фото)

Как передает РЕДПОСТ, ранее в Сети появилось видео самой нарушительницы, на котором она бойко объезжала автомобильную пробку на улице Матюшенко по расположенным рядом с трассой трамвайныйм рельсам, комментируя происходящее: "Не надо было покупать высокую машину, иначе я буду наглеть".

Само видео, разлетевшееся по местным пабликам, практически везде собрало не слишком лестные комментарии в адрес водителя, а патрульные привлекли нарушительницу к ответственности.

Полицейские разыскали и опросили женщину. С правонарушением она была согласна. На гражданку инспекторы составили административное постановление по ч.2 ст.122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.

Претендентка на Мисс Украина получила штраф за езду (фото)

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  штраф, нарушение пдд, харьков
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