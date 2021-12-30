30.12.2021 09:39 Валерия Кононова

Мандарины на Новый год: польза и вред, история дарения на праздник

Мандарины – фрукт, без которого никто не представляет новогодние праздники. Они всегда были на столах в Новый год, однако знаете ли вы почему так сложилось? В истории появления мандарин как традиционного подарка к новогодним праздникам, а также в их пользе и вреде разбирался корреспондент РЕДПОСТ.

Мандарин сам по себе очень полезный фрукт, ведь в нем огромное количество витаминов и микроэлементов, таких как С, Р, А, D, К, В, магний, кальций, калий. А также, как и прочие цитрусовые, мандарины крайне полезны при простудных заболеваниях. Даже банальное эфирное масло мандарин может стать шажком к излечению простуды.

Главное помните, что предназначено оно исключительно для аромалампы (а также массажных процедур, но при простуде они не помогут), а вот употребление эфирного масла из магазина в пищу ничем хорошим не закончится.

Кроме того, мандарины помогут тем, у кого есть проблемы с сердцем, зрением и желудком. Они усиливают кровоснабжение, влияют на зрение, а также помогают в переваривании пищи.

В косметических целях мандарины также могут быть полезны, цитрусовые помогают выравнивать тон кожи и за счет кислот снижают жирность кожного покрова, уменьшая количество высыпаний.

Только вот просто обмазываться пюре из мандарина или класть дольки под глаза не стоит, может привести к аллергии. Подберите средство с экстрактом мандарина, либо обратитесь к массажному маслу на его основе.

Кому же нельзя излюбленный всеми фрукт?

Конечно, в первую очередь, это аллергики. У детей большое количество цитрусовых может привести к аллергии, так что не стоит злоупотреблять. При проблемах с желудком, связанных с высоким уровнем кислотности, мандарины будут не лучшей идеей, как и для людей с энтеритом, колитом или воспалением кишечника. Также не стоит злоупотреблять продуктом тем, у кого проблемы с печенью, жёлчным пузырем и с поджелудочной.

Откуда в целом появилась традиция наличия мандарин на Новый год?

А все пошло из Китая. Раньше мандарины были доступны лишь обеспеченным слоям населения. А потому стали символом богатства. Так, приходя в гости на Новый год, китайцы дарили друг другу по два мандарина. Фраза «два мандарина» на их языке звучит почти как слово «золото», вот символизм с богатством и закрепился. Потом появился и другой символ – 8 мандарин на одном блюде имели значение бесконечности. Это связывали с бесконечностью любого желаемого блага, но чаще все же связывали с деньгами.

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