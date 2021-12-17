17.12.2021 20:30 Яна Чернобай

Новогодний подарок из мандарин: как сделать креативный букет (инструкция)

Новогодние праздники - это всегда волшебство, сказка, подарки, ёлка, гирлянды, мандарины и снежинки. Если подойти к теме подарка на Новый год креативно, то вместо привычных цветов можно подарить, например букет из мандаринок. Они являются классическим новогодним атрибутом.

Кстати, если покупать готовый букет у флористов или мастеров хендмейда, в специализированных магазинах, такое удовольствие обойдётся в районе 600-1000 грн.

Намного дешевле и интереснее букет из мандарин сделать самостоятельно, воспользовавшись советами мастериц рукоделия. Так, для букета будет достаточно одного килограмма мандарин. А это около 20 маленьких и 10-11 больших.

Для букета понадобятся:

мандарины

веточки ели

деревянные шпажки

ленточка

оберточная бумага

Это тот минимум, который позволит любому, не имея навыков и опыта составления экибан, сделать красивый простой букет самостоятельно. И дальше дело за вашей фантазией и усидчивостью.

Я поделюсь идеей самого простого и бюджетного букета.

Первый шаг:

Нанизываем каждую мандаринку на шпажку. Советую посадить мандарин на 2 шпажки для прочности.

Второй шаг:

Завяжите ленточку бантиком на шпажке под мандаринкой. Если взять зелёную, она будет подобием листьев.

Шаг третий:

Соедините скотчем две шпажки с мандаринами.

Шаг четвёртый:

Примотайке каждую последующую часть к общему букету.

Шаг пятый:

Проверьте прочность букета. Оберните букет бумагой и обвяжите лентой.

Совет дизайнера: Лучше взять обычную крафтовую бумагу и бечевку. По желанию и возможности добавить в букет еловые веточки.

Такой фуд-букет наверняка вызовет массу ярких эмоций у того, кому предназначен. А запах мандарин окутает помещение ароматом цитрусов и ели. А ведь так и пахнет Новый год. Вот вам креативный подход к подарку. Такой презент уместен будет и как самостоятельный зимний комплемент к празднику, так и дополнение к основному подарку. Причем подойдёт он как мужчине так и женщине.