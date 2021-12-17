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17.12.2021  20:30   Яна Чернобай

Новогодний подарок из мандарин: как сделать креативный букет (инструкция)

Новогодние праздники - это всегда волшебство, сказка, подарки, ёлка, гирлянды, мандарины и снежинки. Если подойти к теме подарка на Новый год креативно, то вместо привычных цветов можно подарить, например букет из мандаринок. Они являются классическим новогодним атрибутом.

Кстати, если покупать готовый букет у флористов или мастеров хендмейда, в специализированных магазинах, такое удовольствие обойдётся в районе 600-1000 грн.
 
Намного дешевле и интереснее букет из мандарин сделать самостоятельно, воспользовавшись советами мастериц рукоделия. Так, для букета будет достаточно одного килограмма мандарин. А это около 20 маленьких и 10-11 больших.
 
 
Для букета понадобятся:
 
  • мандарины
  • веточки ели
  • деревянные шпажки
  • ленточка 
  • оберточная бумага
 
Это тот минимум, который позволит любому, не имея навыков и опыта составления экибан, сделать красивый простой букет самостоятельно. И дальше дело за вашей фантазией и усидчивостью.
 
Я поделюсь идеей самого простого и бюджетного букета.
 
Первый шаг: 
 
Нанизываем каждую мандаринку на шпажку. Советую посадить мандарин на 2 шпажки для прочности. 
 
 
 
Второй шаг:
  
Завяжите ленточку бантиком на шпажке под мандаринкой. Если взять зелёную, она будет подобием листьев.
 
 
Шаг третий:
 
Соедините скотчем две шпажки с мандаринами.
 
 
Шаг четвёртый:
 
Примотайке каждую последующую часть к общему букету.
 
 
Шаг пятый:
 
Проверьте прочность букета.  Оберните букет бумагой и обвяжите лентой. 
 
 
Совет дизайнера: Лучше взять обычную крафтовую бумагу и бечевку. По желанию и возможности добавить в букет еловые веточки.
 
Такой фуд-букет наверняка вызовет массу ярких эмоций у того, кому предназначен. А запах мандарин окутает помещение  ароматом цитрусов и ели. А ведь так и пахнет Новый год. Вот вам креативный подход к подарку. Такой презент уместен будет и как самостоятельный зимний комплемент к празднику, так и дополнение к основному подарку. Причем подойдёт он как мужчине так и женщине.
 
Тэги:  новый год, подарки, харьков
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