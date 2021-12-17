    
Главная Новости Харькова Медицина Кого ещё Минздрав обязал вакцинироваться против COVID
17.12.2021  21:32   Анжелика Демидова

Кого ещё Минздрав обязал вакцинироваться против COVID

Минздрав расширил перечень профессий обязательных к вакцинации от коронавируса, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, согласно новому приказу ведомства.


РЕДПОСТ
Кроме чиновников центральных и местных органов  власти, педагогов, соцработников и работников стратегических предприятий, в приказе Минздрава теперь значатся также работники:
  1. "заведений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;
  2.  коммунальных предприятий, учреждений и организаций", -  сообщает официальный сайт министерства.
Приказ вступает в силу через месяц со дня его публикации. 
 
Условия остаются прежние, вакцинировался в течение этого периода - работаешь. В ином случае, без  COVID-документа сотрудники должны быть отстранены от работы без сохранения заработной платы.
 
И только людям, имеющим абсолютные медицинские противопоказания к проведению прививок, безработица не грозит, уверяют в Минздраве.
Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков, украина, covid
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.12 Общество В Киеве требуют изменить предназначение тысячи гривен за вакцинацию 16.12 Общество Выплату тысячи гривен за вакцинацию перенесли: когда следует ожидать 16.12 Общество Какие документы нужны на новогодних гуляниях: комментарий харьковской мэрии
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 