17.12.2021 21:32 Анжелика Демидова

Кого ещё Минздрав обязал вакцинироваться против COVID

Минздрав расширил перечень профессий обязательных к вакцинации от коронавируса, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, согласно новому приказу ведомства.



РЕДПОСТ

Кроме чиновников центральных и местных органов власти, педагогов, соцработников и работников стратегических предприятий, в приказе Минздрава теперь значатся также работники:

"заведений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности; коммунальных предприятий, учреждений и организаций", - сообщает официальный сайт министерства.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его публикации.

Условия остаются прежние, вакцинировался в течение этого периода - работаешь. В ином случае, без COVID-документа сотрудники должны быть отстранены от работы без сохранения заработной платы.

И только людям, имеющим абсолютные медицинские противопоказания к проведению прививок, безработица не грозит, уверяют в Минздраве.