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18.12.2021  06:18   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 18 и 19 декабря

Ожидается небольшой мокрый снег, возможно, с дождем. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха будет колебаться от +2°С до -5°С мороза.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 18 и 19 декабря

В выходные, 18 и 19 декабря, в Харьковской области ожидается неустойчивый характер погоды с периодическим выпадением осадков преимущественно в виде снега и мокрого снега, усилением ветра и гололедицей на дорогах. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 18 декабря, с утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег; мокрый снег; слабый туман; слабое налипание мокрого снега. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток от 4° мороза до 1° тепла. Температура воздуха в течение суток около 0°С (температура комфорта -4°С).

В воскресенье, 19 декабря, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. В первой половине дня ожидается мелкий снег, который после полудня может усилиться. Вечером ему на смену придет сильный дождь со снегом. Вьюга, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5°...0°С, днем -2°...+3°С (температура комфорта -7°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всех выходных будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания. Магнитных бурь ожидать не стоит.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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