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30.12.2021  08:23   

В семи районах Харькова отключат холодную воду 30 декабря. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Франтишека Крала, 33-а (п. №4) до 17:00 30 декабря.

Киевский район:

  • ул. Сумская, 114 до 17:00 30 декабря.

Московский район:

  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59 (п. №3, стояк) до 17:00 30 декабря,
  • ул. Героев Труда, 34 (п. №3, стояк) до 20:00 30 декабря,
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 69 (стояк) до 17:00 30 декабря.

Немышлянский район:

  • шоссе Салтовское, 262-а (п. №6, стояк) до 20:00 30 декабря.

Основянский район:

  • ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 11-б до 17:00 30 декабря.

Слободской район:

  • ул. Зерновая, 6/6 (п. №3, стояк),
  • ул. Зерновая, 55-а (п. №1, стояк),
  • пр. Гагарина, 49-а (п. №6) до 20:00 30 декабря.

Шевченковский район:

  • пр. Науки (Ленина), 29-а, 31-а,б 31/1,
  • пр. Победы, 62-б (п. №2, стояк),
  • ул. Старицкого, 15 (п. №3, стояк),
  • ул. Данилевского, 19 (п. №5, стояк) до 20:00 30 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 29 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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