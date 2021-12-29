29.12.2021 08:42 Рита Парфенова
В семи районах Харькова отключат холодную воду 29 декабря. Список адресов
В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
-
ул. Франтишека Крала, 5 (п. №2) до 17:00 29 декабря.
Киевский район:
-
ул. Физкультурная (ч/с) до 20:00 29 декабря,
-
пер. Трудовой (ч/с) до 20:00 29 декабря,
-
ул. Прудная (ч/с) до 20:00 29 декабря,
-
пер. 2-й Прудный (ч/с) до 20:00 29 декабря,
-
пер. 1-й Прудный (ч/с) до 20:00 29 декабря,
-
ул. Шишковская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 30 декабря.
Московский район:
-
ул. Светлая, 10 (п. №7, стояк) до 17:00 29 декабря,
-
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59 (п. №3, стояк) до 17:00 29 декабря.
Новобаварский район:
-
ул. Академика Богомольца, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29 декабря,
-
ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №1, стояк) до 20:00 29 декабря.
Основянский район:
-
пер. Троицкий (Ивана Дубового), 2, 4, 4/3 до 20:00 29 декабря,
-
ул. Кооперативная, 5 до 20:00 29 декабря,
-
ул. Макеевская (ч/с) до 20:00 29 декабря,
-
ул. Родниковая (ч/с) до 20:00 29 декабря,
-
ул. Качановская (ч/с) до 20:00 29 декабря,
-
ул. Азербайджанская, 32, 32-а, 34, 34-а, 38, 40 до 20:00 29 декабря,
-
ул. Качановская, 19, 21 до 20:00 29 декабря.
Слободской район:
-
ул. Зерновая, 6/6 (п. №3, стояк) до 20:00 29 декабря,
-
пр. Гагарина, 49-а (п. №6) до 20:00 30 декабря.
Шевченковский район:
-
ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 29 декабря.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 28 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
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