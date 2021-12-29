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29.12.2021  08:42   Рита Парфенова

В семи районах Харькова отключат холодную воду 29 декабря. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Франтишека Крала, 5 (п. №2) до 17:00 29 декабря.

Киевский район:

  • ул. Физкультурная (ч/с) до 20:00 29 декабря,
  • пер. Трудовой (ч/с) до 20:00 29 декабря,
  • ул. Прудная (ч/с) до 20:00 29 декабря,
  • пер. 2-й Прудный (ч/с) до 20:00 29 декабря,
  • пер. 1-й Прудный (ч/с) до 20:00 29 декабря,
  • ул. Шишковская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 30 декабря.

Московский район:

  • ул. Светлая, 10 (п. №7, стояк) до 17:00 29 декабря,
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59 (п. №3, стояк) до 17:00 29 декабря.

Новобаварский район:

  • ул. Академика Богомольца, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29 декабря,
  • ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №1, стояк) до 20:00 29 декабря.

Основянский район:

  • пер. Троицкий (Ивана Дубового), 2, 4, 4/3 до 20:00 29 декабря,
  • ул. Кооперативная, 5 до 20:00 29 декабря,
  • ул. Макеевская (ч/с) до 20:00 29 декабря,
  • ул. Родниковая (ч/с) до 20:00 29 декабря,
  • ул. Качановская (ч/с) до 20:00 29 декабря,
  • ул. Азербайджанская, 32, 32-а, 34, 34-а, 38, 40 до 20:00 29 декабря,
  • ул. Качановская, 19, 21 до 20:00 29 декабря.

Слободской район:

  • ул. Зерновая, 6/6 (п. №3, стояк) до 20:00 29 декабря,
  • пр. Гагарина, 49-а (п. №6) до 20:00 30 декабря.

Шевченковский район:

  • ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 29 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 28 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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