В семи районах Харькова отключат холодную воду 29 декабря. Список адресов

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Гороскоп на 29 декабря для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 29 декабря С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Сильный снег начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться.