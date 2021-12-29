29.12.2021 08:19 Валерия Кононова

Эмили в Париже: Netflix ответил на возмущение министра культуры Украины

24 декабря министр культуры Украины разместил в своём телеграм-канале пост недовольства известным сериалом компании Netflix.

Александр Ткаченко и сам смотрел первый сезон сериала "Эмили в Париже", считая его неплохим развлекательным продуктом кинематографа. Однако, просмотрев фрагмент нового сезона, почувствовал возмущение по поводу образа украинки, который был сформирован на ряде необоснованных стереотипов, передает РЕДПОСТ.



"Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получить все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть!" – пишет в своём блоге министр. И добавляет, что этот образ не просто карикатурный, но банально оскорбительный. В том же посте указывает, что отправил компании Netflix письмо о своём негодовании.



И вот, спустя несколько дней, Украина получает ответ Netflix, который Ткаченко, назвал крайне дипломатичным. Конечно, компания не может изменить уже вышедший сериал, а потому они поблагодарили за фидбэк, акцентировав, что услышали о сформировавшемся негодовании. А потому ради предотвращения таких случаев была установлена договорённость о более тесном контакте с компанией в 2022 году.



По словам министра культуры, пусть этот образ и был исключительно художественным вымыслом, необходимо достичь учёта отношения украинцев к подобным вещам. Ведь это формирует образ народа Украины в мире.

Напомним, в украинском представительстве компании Google составили список самых популярные запросов жителей Украины в 2021 году.