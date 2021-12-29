29.12.2021 08:00

Праздник 29 декабря: традиции, приметы и запреты дня

День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.

Датой для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса (исп. Pablo Casals, 1876-1973).

Приметы дня

29 декабря почитается память святого пророка Аггея, десятого из двенадцати малых пророков. Наши предки заметили, что иней на Аггея предвещает теплые святки (7 января), и говорили: «Аггей иней сей», «а если иней рясный, то Ананий (30 декабря) будет ясным». Если в этот день будет морозная погода, то она продержится до Крещения (19 января). Согласно народным наблюдениям, погода 29 декабря указывает на погоду грядущего апреля.

В эти дни продолжалась подготовка к новогодним праздникам. Женщины готовили холодцы, сладости для колядующих, а мужчины варили пиво.

Также в этот день...



В 1709 году родилась Елизавета, русская императрица с 1741, дочь Петра I и Екатерины I. Больше всего на свете Елизавета любила светские развлечения: балы, танцы, охоту, маскарады.



1721 – родилась Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур, фаворитка французского короля Людовика XV и имевшая на него колоссальное влияние, чем и прославилась.



1766 – родился Чарльз Макинтош, шотладский химик, который в 1823 изобрел прорезиненную ткань. Его именем были названы непромокаемые плащи, изготовленные из этой ткани.



1891 – Томас Альва Эдисон запатентовал радио. А в 1892 году (за три года до демонстрации Попова) им была организована радиосвязь с движущимся поездом. Однако тогда этот вид связи не вызвал интерес у пассажиров (не имел коммерческого успеха), к тому же связь оказалась недостаточно устойчива. Эдисон прекратил работы по радиосвязи. Позднее этот патент выкупил Маркони.



1911 – Игорь Сикорский на самолете собственной конструкции С-6 установил мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами – 111 км/час.



1927 – в поселке Новый Харьков (тогда – пригороде) открылось учреждение для перевоспитания малолетних преступников – коммуна имени Ф.Э. Дзержинского. В 1932 г. на базе механической мастерской коммуны был организован сначала завод электроинструмента, а затем – завод по производству первых в Советском Союзе пленочных портативных фотокамер «ФЭД». В 1938 году два завода коммуны были объединены в промкомбинат, а в 1941 году его передали в авиационную промышленность, дав при этом новое название – Государственный Союзный завод им. Ф. Э. Дзержинского. С этого времени основной специализацией становится авиационная техника.



1930 – американец Фред Ньютон проплыл вниз по течению Миссисипи 2940 км, в общей сложности находясь в воде 742 часа (мировой рекорд).



1938 – родился Джон Войт, американский актер («Миссия невыполнима», «Лара Крофт», «Сокровище нации»), обладатель «Оскара» и отец одной из самых красивых актрис мира Анджелины Джоли.



1952 – родился Сергей Проханов, русский актер («Усатый нянь»).



1967 – родился Энди Вачовски, американский сценарист, продюсер, режиссер («Матрица, 1-3»).



1972 – родился Джуд Лоу, английский актер («Шерлок Холмс», «Гаттака», «Искусственный разум», «Холодная гора», «Талантливый мистер Рипли»).

1973 – с конвейера Харьковского тракторного завода сошел 1,5-миллионный трактор. ХТЗ считался одним из крупнейших предприятий не только Харькова, но и всей Украины. Для преодоления рекордного рубежа заводу потребовалось 43 года. Причем миллионный трактор был выпущен всего за 6 лет до этого. Производительность предприятия доходила до 30-50 тысяч машин в год. Машины экспортировались в 36 стран мира.



1976 – родилась Полина Сибагатуллина, участница команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга», актриса сатирического жанра, участница проекта «Comedy Woman».



1992 – Министерство юстиции Украины зарегистрировало Украинскую скаутскую организацию «Пласт».



1993 – 11-летний англичанин Роберт Шуман стал самым юным человеком, посетившим оба полюса Земли.



2008 – началась новая «газовая война» России против Украины.



Именины отмечают: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Марина, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.