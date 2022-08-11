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11.08.2022  15:55   Віталій Хінєвіч

Дія. Цифрова освіта презентувала новий освітній серіал

Серіал спрямований допомогти громадянами, які пережили травматичний досвід.

дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Мінцифри.
 
Повідомляється, що Дія. Цифрова освіта випустила новий серіал, в якому розповідається, як зняти перші симптоми посттравматичного стресового розладу.
 
Пережитий травматичний досвід може стати причиною розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР). 
 
Серіал «Оперативна допомога при посттравматичному стресовому розладі» допоможе:
 
  • зрозуміти, що таке ПТСР;
  • дізнатися, як його не допустити;
  •  розпізнати основні симптоми;
  • використовувати поради для покращення психоемоційного стану.
Переглянути серіал можна за посиланням.
 
Источник:   Мінцифра
 Тэги:  сериал, дія
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