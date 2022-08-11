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11.08.2022  15:35   Віталій Хінєвіч

Ворожий обстріл харківської багатоповерхівки завдав мільярдної шкоди навколишньому середовищу

Фахівці продовжують здійснювати заходи контролю на територіях, що зазнали пошкоджень внаслідок війни.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держекоінспекцію.
 
Повідомляється, що збитки навколишньому середовищу внаслідок знищення багатоповерхового будинку у Харкові становили 4,8 млрд. гривень.
 
Під час багаторазового обстрілу  житлового будинку на Салтівці у Харкові російськими військами, відбулось засмічення будівельними відходами та уламками бойових частин ракет і снарядів, земельної ділянки загальною площею  3 519 м2.
 
Дані дії є порушенням ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 35 Закону України «Про охорону земель»,  ст. ст. 17, 32, 33 Закону України «Про відходи».
 
Нагадаємо, у Харківській області тракторист отримав поранення.
 
Источник:   Держекоінспекція
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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