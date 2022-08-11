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11.08.2022  15:24   Василь Голосний

11 серпня: наслідки нічного ракетного удару по центру Харкова (фото)

11 серпня рашисти знову обстріляли Харків: ракета влучила у двір житлового будинку в центральній частині міста.

Харків, вибух, ракета

11 серпня близько 4:30 ранку російські військові завдали ракетного удару по центру Харкова. Ракета влучила у двір будинку в Київському районі. Пошкоджено вікна квартир та автомобілі.

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Тэги:  агрессия россии, харьков
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