11.08.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлюють покрівлі будинків після ворожого обстрілу

Комунальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що з початку повномасштабної війни майстри КП "Харківспецбуд" активно усувають наслідки масштабних руйнувань у Холодногірському районі.

Як зазначили в районній адміністрації, комунальники щодня ремонтують та відновлюють покрівлі, а також закривають контури житлових будинків, які постраждали від обстрілу окупантів.

Також працівники філії КП «Доррембуд» проводять поточний ремонт асфальтобетонного покриття на вул. Добродецького.

Окрім цього наголошується, що у Слобідському районі продовжують закривати постраждалі після обстрілу вікна. Зокрема, роботи тривають у будинках на пр. Героїв Сталінграда, пров. Забайкальському та вул. Фонвізина.

По пр. Героїв Сталінграда комунальники займаються санітарним обрізанням дерев, а також видаляють сухі та повалені вітром дерева. Роботи виконують працівники КП «Харківзеленбуд».