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11.08.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлюють покрівлі будинків після ворожого обстрілу

Комунальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілу.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що з початку повномасштабної війни майстри КП "Харківспецбуд" активно усувають наслідки масштабних руйнувань у Холодногірському районі.
 
Як зазначили в районній адміністрації, комунальники щодня ремонтують та відновлюють покрівлі, а також закривають контури житлових будинків, які постраждали від обстрілу окупантів.
Також працівники філії КП «Доррембуд» проводять поточний ремонт асфальтобетонного покриття на вул. Добродецького.
 
Окрім цього наголошується, що у Слобідському районі продовжують закривати постраждалі після обстрілу вікна. Зокрема, роботи тривають у будинках на пр. Героїв Сталінграда, пров. Забайкальському та вул. Фонвізина.
 
 По пр. Героїв Сталінграда комунальники займаються санітарним обрізанням дерев, а також видаляють сухі та повалені вітром дерева. Роботи виконують працівники КП «Харківзеленбуд».
 
Нагадаємо, у центрі Харкова капітально відремонтували газопровод.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
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