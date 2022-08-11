11.08.2022 15:15 Віталій Хінєвіч
У Харкові відновлюють покрівлі будинків після ворожого обстрілу
Комунальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Харківську міську раду.
Повідомляється, що з початку повномасштабної війни майстри КП "Харківспецбуд" активно усувають наслідки масштабних руйнувань у Холодногірському районі.
Як зазначили в районній адміністрації, комунальники щодня ремонтують та відновлюють покрівлі, а також закривають контури житлових будинків, які постраждали від обстрілу окупантів.
Також працівники філії КП «Доррембуд» проводять поточний ремонт асфальтобетонного покриття на вул. Добродецького.
Окрім цього наголошується, що у Слобідському районі продовжують закривати постраждалі після обстрілу вікна. Зокрема, роботи тривають у будинках на пр. Героїв Сталінграда, пров. Забайкальському та вул. Фонвізина.
По пр. Героїв Сталінграда комунальники займаються санітарним обрізанням дерев, а також видаляють сухі та повалені вітром дерева. Роботи виконують працівники КП «Харківзеленбуд».
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