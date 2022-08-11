11.08.2022 15:00 Віталій Хінєвіч

Окупанти перешкоджають проведенню гуманітарних коридорів

Окупаційні війська відбирають вантажі у волонтерів і видають їх за забезпечення від росії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що через гуманітарні коридори тимчасово окупованої території Херсонщини не отримували лікарські засоби від України. Це відбувалось через те, що від початку війни рф не давала можливості Україні доставити допомогу своїм громадянам.

За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріда, окупанти вилучали гуманітарну допомогу від України та видавали її за свою.

«росія не дає можливості забезпечити ліками тимчасово окуповану Херсонщину. Водночас трапляються настільки цинічні випадки, коли окупаційні війська відбирають вантажі у волонтерів і видають їх за забезпечення від росії. МОЗ зверталося до міжнародних партнерів – Червоного Хреста, Всесвітньої організації охорони здоров’я, організації «Лікарі без кордонів», проте не отримало жодних гарантій безпеки та підтверджень організації гуманітарних коридорів», — пояснює Олександр Комаріда.

Водночас для забезпечення прифронтових регіонів ліками працює програма «Доступні ліки» та точки видачі ліків, що надходять як гуманітарна допомога.

За програмою «Доступні ліки» пацієнти як і раніше можуть отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою. До програми входять лікарські засоби проти серцево-судинних хвороб, діабету І типу (інсулінозалежний) та ІІ типу, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії, нецукрового діабету, а також препарати для профілактики інфарктів та інсультів.

Щоб отримати ліки для амбулаторного лікування, які надходять як гуманітарна допомога, пацієнт може звернутися до сімейного лікаря або до лікарні за призначенням на лікарський засіб, а потім — отримати його абсолютно безплатно. Ліки як гуманітарна допомога надходять практично на всі заклади «первинки».