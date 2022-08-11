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11.08.2022  13:56   Рита Парфенова

У центрі Харкова капітально відремонтували газопровод (фото)

Фахівці АТ «Харківміськгаз» провели капітальний ремонт газопроводу, пошкодженого внаслідок авіаудару у центрі міста.


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Підземний газопровід низького тиску діаметром 219 мм було пошкоджено в результате авіаюомбардування центра міста в березні 2022 рок, передає РЕДПОСТ.

На той час бригада аварійно-диспетчерської служби оперативно виїхала та усунула витоки газу, заваривши пошкодження на газогоні, що дало йому змогу деякий час забезпечувати стабільне газопостачання містянам.

Фахівці АТ «Харківміськгаз» провели капітальний ремонт цієї ділянки газопроводу відразу, як з’явився доступ для проведення масштабних робіт. Газовики замінили понад 20 метрів пошкодженої ділянки для тривалого та безпечного газопостачання.

Новини Харькова: газопровод, пошкодженій внаслідок авіаудару у центрі міста, відремонтовано Новини Харькова: газопровод, пошкодженій внаслідок авіаудару у центрі міста, відремонтовано

Нагадаємо, бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району КП «Харківводоканал» усувають серйозну аварійну ситуацію на водоводі 400 мм на Харківському шосе, що виникла внаслідок прямого ворожого влучення.

Источник:   АТ «Харківміськгаз»
 Тэги:  газ, харьков
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