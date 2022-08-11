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11.08.2022  13:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові розшукувана жінка стала учасницею конфлікту

У затриманої виявили в телефоні російську sim карту.

Розшуккувана жінка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліції Харківської області.
 
Повідомляється, що ввечері 10 серпня, правоохоронці отримали виклик про конфлікт на вулиці Світланівській. Під час перевірки інформації, поліцейські встановили, що одна з учасниць конфлікту, ймовірно, нещодавно була на території рф. Окім цього, в телефоні жінки була встановлена sim картка російського оператора зв‘язку.
 
Правоохоронці перевірили через наявні бази даних, і з’ясували, що жінку розшукують через причетність до вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб) та ч1. ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
 
Для подальшої перевірки патрульні передали громадянку слідчим.
 
Нагадаємо, у Харківській області чоловік ґвалтував неповнолітню.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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