11.08.2022 13:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові розшукувана жінка стала учасницею конфлікту

У затриманої виявили в телефоні російську sim карту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліції Харківської області.

Повідомляється, що ввечері 10 серпня, правоохоронці отримали виклик про конфлікт на вулиці Світланівській. Під час перевірки інформації, поліцейські встановили, що одна з учасниць конфлікту, ймовірно, нещодавно була на території рф. Окім цього, в телефоні жінки була встановлена sim картка російського оператора зв‘язку.

Правоохоронці перевірили через наявні бази даних, і з’ясували, що жінку розшукують через причетність до вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб) та ч1. ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Для подальшої перевірки патрульні передали громадянку слідчим.