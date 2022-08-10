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10.08.2022  11:25   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік ґвалтував неповнолітню

Зловмисник вчиняв моральний натиск на дівчину та неодноразово бив її матір.

Злочин
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що в Харківській області 48-річний чоловік протягом року здійснював сексуальне насильство стосовно 14-річної дівчини, доньки його знайомої.
 
В травні цього року до правоохоронців звернулась дівчина та повідомила, що її зґвалтував знайомий матері, який приходив до них в гості.
 
За словами потерпілої чоловік неодноразово бив матір, напивався і влаштовував вдома скандали. Окрім цього, зловмисник морально тиснув на дівчину та одного разу навіть побив.
 
Також поліцейські встановили, що зловмисник протягом року здійснював сексуальне насильство щодо дівчини. Через постійні погрози мати з дитиною боялись звернутись до поліції. 
 
За фактами вчинення злочинів слідчі Валківщини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 153 (сексуальне насильство), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Зловмисника заарештували, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.
 
Нагадаємо, у Харкові патрульні зірвали продаж наркотику.
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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