10.08.2022 11:13 Василь Голосний

У Харкові вивозять сміття зі зруйнованого окупантами мікрорайона «Горизонт»

Працівники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» у липні вивезли з мікрорайону «Горизонт» 4,6 тис. куб. м сміття.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу міськради, з початку війни бригади могли прибирати цей мікрорайон лише частково, оскільки він інтенсивно обстрілювався окупантами. У перші місяці російської агресії там постраждало чимало житлових багатоповерхівок, офісних та торгових будівель та об'єктів соціальної сфери. Така ж ситуація склалася і в сусідньому мікрорайоні – «Сонячному», який також знаходиться на околиці Харкова, у напрямку Чугуєва.



У повному обсязі вивозити сміття з цих мікрорайонів стало можливим лише з 16 березня. Зокрема, на території мікрорайону «Горизонт» було встановлено 168 контейнерів для збирання побутових відходів, щоденне вивезення яких становить близько 150-160 куб. м. Лише у липні із цього мікрорайону, куди сьогодні почали повертатися жителі, працівники підприємства вивезли 4,6 тис. куб. м побутових відходів.



Як зазначили на підприємстві, місцеві жителі оцінюють роботу працівників КВПВ позитивно. В перші дні війни, виходячи вранці з підвалів-укриттів, вони бачили сміттєвози та просто дивувалися мужності бригад. Також непоодинокими були випадки, коли з початком сигналу тривоги військові просили працівників зупинити роботу і пройти в укриття. Але якщо розриви снарядів були далеко, екіпажі сміттєвозів завершували свою роботу і тільки потім виїжджали далі у безпечне місце.



«Незважаючи на той факт, що останніми тижнями збільшилась частота обстрілів міста Харкова, ми продовжуємо сумлінно виконувати свою роботу в усіх районах міста. Просимо харків'ян, які щодня бачать результат цієї роботи, оплачувати послуги за поводження з побутовими відходами», – наголосив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.

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