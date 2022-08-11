11.08.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники ремонтують пошкоджений обстрілами водопровід

Фахівці усувають аварію на Харківському шосе.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району КП «Харківводоканал» усувають серйозну аварійну ситуацію на водоводі 400 мм на Харківському шосе, що виникла внаслідок прямого ворожого влучення.

«Вчора районні бригади провели комплекс підготовчих заходів, а сьогодні розпочали безпосередньо перекладання зруйнованої ділянки трубопроводу холодного водопостачання на Харківському шосе. Для успішного виконання відповідального завдання задіяні досвідчені майстри, забезпечені необхідною спецтехнікою, механізмами та матеріалами. Також знайшли можливість не переривати водопостачання мешканцям, щоби харків'яни не відчували дискомфорту в цей складний час. Після завершення ремонтних робіт проведемо обов'язковий благоустрій території», - наголосив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Целогородцев.

Начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району також повідомив, що вчора ремонтниками паралельно було оперативно усунуто ще два пошкодження. На пр. Людвіга Свободи ліквідували аварію на трубопроводі діаметром 1000 мм, а на вул. 23 серпня відремонтували водовід діаметром 300 мм.

Загалом у середу бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» було ліквідовано 10 пошкоджень на трубопроводах та відремонтовано 12 оглядових колодязів.

Сьогодні бригади АВР розпочали усунення 15 аварійних ситуацій на водоводах.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад треба докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Нагадаємо, харківські комунальники в Індустріальному районі проводять ремонт водопроводів.