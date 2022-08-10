10.08.2022 12:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники в Індустріальному районі проводять ремонт водопроводів

Фахівці продовжують інтенсивними темпами ремонтувати пошкоджені ділянки трубопроводів холодного водопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Індустріального району Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у складних умовах выйськового часу продовжують інтенсивними темпами ремонтувати пошкоджені ділянки трубопроводів холодного водопостачання.

Про це повідомив сьогодні, 10 серпня, начальник Індустріального району служби зовнішніх водопровідних мереж Володимир Сундук.

«Перед початком ремонтних робіт завжди детально аналізуємо ситуацію і лише після цього складаємо чіткий план дій – від виявлення пошкодження трубопроводу до благоустрою території. Це дозволяє районним бригадам працювати оперативно та злагоджено, не втрачаючи дорогоцінного часу. Зокрема, вчора у стислі терміни, без відключення споживачів від водопостачання, усунули дві аварійні ситуації на водоводах на вул. Зубарєва та вул. Станковій, а також капітально відремонтували оглядовий колодязь по вул. Зубарєва. На випадок можливої екстреної ситуації, що виникає на трубопроводах внаслідок ворожої агресії, нами також розроблено та перевірено у ділі ефективний план заходів щодо усунення аварій», - підсумував Володимир Сундук.

Загалом учора бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» було ліквідовано 11 пошкоджень на трубопроводах та відремонтовано 11 оглядових колодязів.

Сьогодні намічено ремонт 13 пошкоджених ділянок водоводів.

«Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33»,- зазанчили на підприємстві.