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10.08.2022  12:32   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 10 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска
 

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
 
Станом на 12.00 10 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 10 легкових авто;
  • «Угринів» - 15 легкових авто;
  • «Краківець» - 50 легкових авто;
  • «Шегині» - 40 легкових авто, 5 автобусів, 30 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» - 6 легкових авто;
  • «Ужгород» -  5 легкових авто.

Угорщина:

  • «Тиса» - 5 автобусів.

Румунія:

  • «Порубне» - 40 легкових авто, 3 автобуси.

За добу 9 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 76 тисяч осіб та майже 17 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували майже 39 тисяч осіб, 35 тисяч з них – громадяни України.

Нагадуємо, з 9 серпня почав роботу «Слобожанський експрес».

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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