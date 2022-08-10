Ситуація з виїздом із України 10 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
За добу 9 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 76 тисяч осіб та майже 17 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували майже 39 тисяч осіб, 35 тисяч з них – громадяни України.
Нагадуємо, з 9 серпня почав роботу «Слобожанський експрес».
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