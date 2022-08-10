10.08.2022 12:32 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 10 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.





Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 10 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 10 легкових авто;

«Угринів» - 15 легкових авто;

«Краківець» - 50 легкових авто;

«Шегині» - 40 легкових авто, 5 автобусів, 30 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 6 легкових авто;

«Ужгород» - 5 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 5 автобусів.

Румунія:

«Порубне» - 40 легкових авто, 3 автобуси.

За добу 9 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 76 тисяч осіб та майже 17 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували майже 39 тисяч осіб, 35 тисяч з них – громадяни України.

Нагадуємо, з 9 серпня почав роботу «Слобожанський експрес».