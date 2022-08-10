10.08.2022 12:44 Рита Парфенова

Харків'ян за заслуги перед містом нагороджено почесними грамотами

Депутати міськради Харкова ухвалили рішення про нагородження низки харків'ян почесними грамотами.

Таке рішення було прийняте на сесії Харківської міської раді, яка проходить 10 серпня в режимі он-лайн, передає РЕДПОСТ.



Зокрема, за багаторічну сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста Харкова та з нагоди ювілею Почесною грамотою Харківської міської ради нагороджені: полковник поліції, начальник управління «корпусу оперативно-раптової дії» ГУ Національної поліції у Харківській області Олександр Підгайний та заступник директора КП «Жилкомсервіс» Тетяна Поздєєва.



За багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова та з нагоди 100-річчя від заснування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова грамотами міськради відзначено директора музею історії університету Тетяну Єлісеєву, завідувача кафедри основ архітектурного проектування ХНУМГ Максима Вотінова та завідувача кафедри міського будівництва ХНУМГ Олександра Завального.



За багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у забезпечення життєдіяльності міста Харкова в умовах воєнного стану, з нагоди Дня міста та Дня Незалежності України грамотою нагороджено директора Департаменту збуту КП «Харківводоканал» Тараса Грущака, головного бухгалтера КП «Харківські теплові мережі» Юлію Попову, директора технічного АТ «Оператор газорозподільчої системи «Харківміськгаз» Яну Шувалову та ін.



За сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, вагомий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України, з нагоди Дня міста Харкова та Дня Незалежності України також грамотою відзначено підполковника, начальника логістики - заступника командира військової частини АО501 Дмитра Герасименка, майора, командира 1-ї роти військової частини А7103 Олександра Міхальчука, солдата, водія 3-го відділення гранатометного взводу 1-го батальйону оперативного призначення військової частини 3017 Євгена Олійника та ін.



За багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію, вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді та з нагоди 79-тої річниці визволення міста Харкова від нацистських загарбників грамотою міськради нагороджено низку ветеранів Другої світової війни.



З повним списком нагороджених можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, на попередній, 11-й сесіх міськради Харків в односторонньому порядку розірвав побратимські відносини з російськими містами Білгород, Москва, Нижній Новгород, Новосибірськ та Санкт-Петербург, а також було прийнято рішення про перейменування 4 географічних об'єктів у Харкові.



