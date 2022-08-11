У Харкові збирають докази ракетного удару по центру міста (фото)

Під ранок 11 серпня збройні сили рф обстріляли центр Харкова: ракета влучила у двір житлового будинку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 11 серпня близько 4:30 ранку російські військові завдали ракетного удару по центру Харкова. Ракета влучила у двір будинку в Київському районі. Пошкоджено вікна квартир та автомобілі.
Попередньо, були випущені ракети типу С-300 з території бєлгородської області рф.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Огляд місця події проводять прокурори Київської окружної прокуратури м. Харкова та співробітники Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.
Нагадаємо, майже о пів на п’яту ранку 11 серпня у Харкові було чотири ракетних прильота.
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