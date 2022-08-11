72-річний чоловік, поранений при обстрілі під Харковом, помер у лікарні

Мешканець Прудянки, який отримав поранення кілька днів тому, помер у лікарні.
Про це повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
«На жаль, у лікарні помер 72-річний мешканець Прудянки, який отримав поранення нещодавно. Щиро співчуваю родині загиблого та ще раз закликаю усіх не повертатись до громади! У зв’язку з активними бойовими діями перебувати тут небезпечно, особливо у наближених до фронту селищах та селах», розповів він.
Протягом минулої доби російські війська наносили артилерійські удари майже по всім населеним пунктам Дергачівщини, цілили з танків та мінометів по Прудянці, Цупівці, Дементіївці, Новому, Питомнику й по Руській Лозовій. Постраждалих за добу не зафіксовано.
Нагадаємо, чоловіка було госпітализовано після обстрілів Дергачівскої громади протягом 8 серпня.
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