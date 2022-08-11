    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події 72-річний чоловік, поранений при обстрілі під Харковом, помер у лікарні
11.08.2022  10:26   Рита Парфенова

72-річний чоловік, поранений при обстрілі під Харковом, помер у лікарні

Мешканець Прудянки, який отримав поранення кілька днів тому, помер у лікарні.

швидка допомога

Про це повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

«На жаль, у лікарні помер 72-річний мешканець Прудянки, який отримав поранення нещодавно. Щиро співчуваю родині загиблого та ще раз закликаю усіх не повертатись до громади! У зв’язку з активними бойовими діями перебувати тут небезпечно, особливо у наближених до фронту селищах та селах», розповів він.

Протягом минулої доби російські війська наносили артилерійські удари майже по всім населеним пунктам Дергачівщини, цілили з танків та мінометів по Прудянці, Цупівці, Дементіївці, Новому, Питомнику й по Руській Лозовій. Постраждалих за добу не зафіксовано.

Нагадаємо, чоловіка було госпітализовано після обстрілів Дергачівскої громади протягом 8 серпня.

Источник:   Дергачівська міськрада
 Тэги:  смерть, обстрел, харьков, дергачи, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.08 Надзвичайні події Кривава розправа із коханкою: рецидивіст затриманий 06.08 Надзвичайні події Смертельний удар під Харковом: вбивця племінника потрапив за грати 30.07 Надзвичайні події Подвійне вбивство: у Харкові відправили за ґрати душогуба (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 