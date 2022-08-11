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11.08.2022  09:29   Рита Парфенова

Якою зброєю обстрілювали Харків, розповіли у Слідчому управлінні (фото)

Обстріл Києвського району Харкова вранці 11 серпня, за попередніми даними, здійснений із ракетного комплексу С300.

ракетній прилет в Харькове 11 августа
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 

Правоохоронець підтвердив, що один з прильотів ракетного обстрілу мвста вранці 11 серпня був в центрі міста, у звичайний двір житлового будинку.

ракетній прилет в Харькове 11 августа

«Ніхто не постраждав. Пошкоджено вікна, балкони, автомобілі. Вилучено уламки металу, попередньо - ракети ракетного комплексу С300», – написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.
 
ракетній прилет в Харькове 11 августа
 
Слідчі та криміналісти вже на місці, фіксують усі деталі та проводять огляд місця події.
 
ракетній прилет в Харькове 11 августа

Нагадаємо, майже о пів на п’яту ранку 11 серпня у Харкові було чотири ракетних прильота.
Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
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