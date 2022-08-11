Якою зброєю обстрілювали Харків, розповіли у Слідчому управлінні (фото)

Обстріл Києвського району Харкова вранці 11 серпня, за попередніми даними, здійснений із ракетного комплексу С300.
Правоохоронець підтвердив, що один з прильотів ракетного обстрілу мвста вранці 11 серпня був в центрі міста, у звичайний двір житлового будинку.
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Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою. Проте область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план – як і все, що суперечить суворим законам логіки.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
11 серпня у Харкові (в різні роки) відкрилися для пасажирів станції на двох лініях метрополітену.
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