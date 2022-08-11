Адреси видачі гуманітарної допомоги у Харкові на 11 серпня

Адреси пунктів видачі «Укрпошти» та «Нової пошти», які працюватимуть сьогодні на видачу гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.
Відтепер відділення «Нової пошти» та «Укрпошти» у Харкові, на яких можна отримати набори, працюватимуть за новим графіком: вівторок, четвер, субота – з 09:00 до 16:00.
Містян просять не створювати черги, це може бути небезпечно.
Нагадаємо, з 1 серпня жителі отримуватимуть лише комплексні продуктові набори, які формуються на Харківщині спільно із волонтерами.
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Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою. Проте область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план – як і все, що суперечить суворим законам логіки.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
11 серпня у Харкові (в різні роки) відкрилися для пасажирів станції на двох лініях метрополітену.
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