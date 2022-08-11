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11.08.2022  09:10   Рита Парфенова

Харків на ранок 11 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 14 пожеж в Харківській області за минулу добу.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 11 серпня.

Уранці 11 серпня внаслідок ракетного удару у житловий квартал Київського району Харкова було пошкоджено одноповерхову офісну будівлю та частково балкони і вікна житлової п’ятиповерхівки.

По області найбільше від ворожих атак постраждало селище Циркуни Харківського району, де протягом доби сталося 12 пожеж. 10 з них виникли під час  масованих артилерійських обстрілів в період з 11:00 до 14:00, ще 2 — о 17:04.  Горіли 9 господарчих споруд, 2 гаражі, житловий будинок та магазин. Завдяки оперативній роботі рятувальників в селищі вдалось врятувати від знищення вогнем 9 приватних житлових будинків, 5 надвірних забудов та 1 готельний комплекс. Попередньо постраждалих немає.

У селищі Печеніги Чугуївського району влучання боєприпасів окупантів спричинили 2 пожежі у природних екосистемах. Горіла хвойна підстилка у лісовому масиві на площі 1 га та суха трава на відкритій території на площі 400 кв.м. Пожежі виникли о 17:45 та 20:30 відповідно. Вони були оперативно ліквідовані вогнеборцями.

За добу піротехніки #ДСНС ліквідували 11 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Загалом за добу з 10 по 11 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:
15 - на ліквідацію пожеж — 15, у т.ч. 14 - спричинених військовими діями;
4 – на допомогу комунальникам та поліції,
4– інші виїзди.

Нагадаємо, майже о пів на п’яту ранку 11 серпня у Харкові було чотири ракетних прильота

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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