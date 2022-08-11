Про ракетний обстріл Харкова розповів Ігор Терехов

Майже о пів на п’яту ранку 11 серпня у Харкові було чотири ракетних прильота
Про це Харківській міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«В 4:28 очередной ночной обстрел Харькова. Всего четыре прилета, один за одним. Уже есть информация о попадании во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе. Повторю - жилого дома! О пострадавших на данный момент не сообщается», – написав він.
Нагадаємо, працівники КП «Харківські теплові мережі» ліквідують наслідки недільного прильоту ворожих ракет до котельного відділення ТЕЦ-3.
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Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою. Проте область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план – як і все, що суперечить суворим законам логіки.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
11 серпня у Харкові (в різні роки) відкрилися для пасажирів станції на двох лініях метрополітену.
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