11.08.2022 08:16 Рита Парфенова

Про ракетний обстріл Харкова розповів Ігор Терехов

Майже о пів на п’яту ранку 11 серпня у Харкові було чотири ракетних прильота



t.me/ihor_terekhov

Про це Харківській міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«В 4:28 очередной ночной обстрел Харькова. Всего четыре прилета, один за одним. Уже есть информация о попадании во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе. Повторю - жилого дома! О пострадавших на данный момент не сообщается», – написав він.

Нагадаємо, працівники КП «Харківські теплові мережі» ліквідують наслідки недільного прильоту ворожих ракет до котельного відділення ТЕЦ-3.