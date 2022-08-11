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11.08.2022  08:16   Рита Парфенова

Про ракетний обстріл Харкова розповів Ігор Терехов

Майже о пів на п’яту ранку 11 серпня у Харкові було чотири ракетних прильота


t.me/ihor_terekhov

Про це Харківській міський голова Ігор Терехов повідомив у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«В 4:28 очередной ночной обстрел Харькова. Всего четыре прилета, один за одним. Уже есть информация о попадании во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе. Повторю - жилого дома! О пострадавших на данный момент не сообщается», – написав він.

Нагадаємо, працівники КП «Харківські теплові мережі» ліквідують наслідки недільного прильоту ворожих ракет до котельного відділення ТЕЦ-3.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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