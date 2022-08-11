Окупанти здійснили ракетний удар по Харкову: інформація ХОВА

Вночі 11 серпня ворог знову завдав удару по Харкову.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 11 серпня, передає РЕДПОСТ.
«Близько 4:30 російський боєприпас влучив в землю двору житлового будинку. Пошкоджено офісну будівлю, в багатоквартирному будинку вибито вікна. Постраждалих немає», – написав він.
Протягом доби ворог продовжив масовані обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.
Другий день поспіль окупанти безперервно обстрілюють Циркуни. Вчора протягом дня зафіксовано 12 обстрілів села, сталося 10 пожеж. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, магазини, кафе, гаражі. Поранення отримала жінка 76 років, її стан середній.
В Чугуївському районі через обстріли горіла трава та лісосмуга.
Нагадаємо, працівники КП «Харківські теплові мережі» ліквідують наслідки недільного прильоту ворожих ракет до котельного відділення ТЕЦ-3.
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Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою. Проте область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план – як і все, що суперечить суворим законам логіки.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
11 серпня у Харкові (в різні роки) відкрилися для пасажирів станції на двох лініях метрополітену.
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