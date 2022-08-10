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10.08.2022  15:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові ліквідували наслідки ворожого обстрілу на ТЕЦ-3

Внаслідок удару підприємству було завдано збитків у розмірі 60 мільйонів гривень.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що працівники КП «Харківські теплові мережі» ліквідують наслідки недільного прильоту ворожих ракет до котельного відділення ТЕЦ-3.
 
Директор теплоцентралі Ігор Тюпа зазначив, що наслідки обстрілу могли бути значно гіршими. Оскільки станція вже кілька тижнів перебувала на плановому ремонті, газопровід середнього тиску, що потрапив під основний удар, був порожнім. Дві ракети потрапили у дах будівлі над першим та четвертим енергетичним казаном високого тиску.
 
Також для того, щоб запустити станцію до початку опалювального сезону, усі зусилля спрямують на відновлення системи управління, яку в результаті удару зрізало.
 
За словами заступника технічного директора КП «ХТС» Олексія Луки, за попередньою оцінкою, внаслідок удару підприємству було завдано збитків у розмірі 60 млн грн. Ця сума є мінімальною для запуску станції у опалювальний сезон.
 
Нагадаємо, фахівці продовжують інтенсивними темпами ремонтувати пошкоджені ділянки трубопроводів холодного водопостачання.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
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