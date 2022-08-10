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10.08.2022  16:05   Віталій Хінєвіч

У Циркунах ліквідували наслідки дій окупанта

Населенний пункт дві доби зазнавав масованих артилерійських обстрілів.

Харківська область Циркуни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.
 
Повідомляється, що 10 серпня російський агресор масово обстрілював з артилерії житлові будинки у селищі Циркуни Харківського району. 
 
У період з 11:00 до 14:00 там виникло 10 пожеж внаслідок влучань російських боєприпасів.
 
Вогнеборці 9-ї, 18-ї, 22-ї пожежних частин Харкова та їхнім колегам з Луганщини ліквідували останній осередок горіння о 14.28. На території селища горіли 7 господарчих споруд, 2 гаражі, житловий будинок та магазин на загальній площі біля 1000 кв.м.
 
Нагадаємо, з тимчасово окупованих районів Харківської області евакуювали людей.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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