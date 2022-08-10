10.08.2022 16:05 Віталій Хінєвіч

У Циркунах ліквідували наслідки дій окупанта

Населенний пункт дві доби зазнавав масованих артилерійських обстрілів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Повідомляється, що 10 серпня російський агресор масово обстрілював з артилерії житлові будинки у селищі Циркуни Харківського району.

У період з 11:00 до 14:00 там виникло 10 пожеж внаслідок влучань російських боєприпасів.

Вогнеборці 9-ї, 18-ї, 22-ї пожежних частин Харкова та їхнім колегам з Луганщини ліквідували останній осередок горіння о 14.28. На території селища горіли 7 господарчих споруд, 2 гаражі, житловий будинок та магазин на загальній площі біля 1000 кв.м.

Нагадаємо, з тимчасово окупованих районів Харківської області евакуювали людей