09.08.2022 12:25 Віталій Хінєвіч

З тимчасово окупованих районів Харківської області евакуювали людей

Людям надають медичну та психологічну підтримку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що із тимчасово окупованих територій Харківщини евакуювали 809 українців, з них - 243 дитини.

Наразі люди перебувають у безпечних місцях, їм надано необхідну допомогу та психологічну підтримку.

«Під час евакуації рятувальники допомагали людям, особливо похилого віку та тим, хто мав вади у пересуванні тощо, потрапити в автобуси та завантажити туди своє майно. Психологи ДСНС надавали співвітчизникам, які щойно вирвались з лап “руського міра”, необхідну психологічну допомогу, працювали з дітьми, аби відволікти їх від жахіття війни»,- зазанчили в ДСНС.

Нагадаємо, в ніч проти 9 серпня окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.