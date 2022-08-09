09.08.2022 12:25 Віталій Хінєвіч
З тимчасово окупованих районів Харківської області евакуювали людей
Людям надають медичну та психологічну підтримку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на ДСНС у Харківській області.
Повідомляється, що із тимчасово окупованих територій Харківщини евакуювали 809 українців, з них - 243 дитини.
Наразі люди перебувають у безпечних місцях, їм надано необхідну допомогу та психологічну підтримку.
«Під час евакуації рятувальники допомагали людям, особливо похилого віку та тим, хто мав вади у пересуванні тощо, потрапити в автобуси та завантажити туди своє майно. Психологи ДСНС надавали співвітчизникам, які щойно вирвались з лап “руського міра”, необхідну психологічну допомогу, працювали з дітьми, аби відволікти їх від жахіття війни»,- зазанчили в ДСНС.
Нагадаємо, в ніч проти 9 серпня окупанти обстріляли Харків
ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.
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