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09.08.2022  12:25   Віталій Хінєвіч

З тимчасово окупованих районів Харківської області евакуювали людей

Людям надають медичну та психологічну підтримку.

евакуація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що із тимчасово окупованих територій Харківщини евакуювали 809 українців, з них - 243 дитини.
 
Наразі люди перебувають у безпечних місцях, їм надано необхідну допомогу та психологічну підтримку.
 
 «Під час евакуації рятувальники допомагали людям, особливо похилого віку та тим, хто мав вади у пересуванні тощо, потрапити в автобуси та завантажити туди своє майно. Психологи ДСНС надавали співвітчизникам, які щойно вирвались з лап “руського міра”, необхідну психологічну допомогу, працювали з дітьми, аби відволікти їх від жахіття війни»,- зазанчили в ДСНС.
 
Нагадаємо, в ніч проти 9 серпня окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  эвакуация, харьков
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