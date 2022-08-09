Куди вночі в Харкові прилетіли ворожі ракети (фото)

За попередніми даними, в ніч проти 9 серпня окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Наразі прокурори документують наслідки нічних обстрілів окупантами двох районів Харкова.
За даними слідства, близько 2 години ночі 9 серпня окупанти завдали черговий ракетний удар по Харкову. Ракети влучили у Хоодногірському та Індустріальному районах міста.
У Холодногірському районі внаслідок дій російської армії пошкоджено готельно-ресторанний комплекс.
Крім того, правоохоронці зафіксували ще одне влучання окупантів у цьому районі, а саме по території нежитлової будівлі.
В Індустріальному районі пошкоджень зазнало також нежитлове приміщення.
Внаслідок обстрілу утворилось дві воронки діаметром 8 метрів.
Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.
За процесуального керівництва Новобаварської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, протяги доби у Харківській області від обстрілів окупантів загинула 1 людина, поранення отримали 5 мирних мешканців.
Комментариев: 0
Тон дня задаватимуть честолюбні устремління. Не дивуйтеся, якщо хтось із ваших знайомих захоче стрибнути вище за голову, домогтися прориву в якійсь області або навіть самоствердитися за чужий рахунок.
Небо у Харкові буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора.
Щорічно 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів.
влажность:
давление:
ветер: