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09.08.2022  10:34   Рита Парфенова

Куди вночі в Харкові прилетіли ворожі ракети (фото)

За попередніми даними, в ніч проти 9 серпня окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.


t.me/prokuratura_kharkiv

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Наразі прокурори документують наслідки нічних обстрілів окупантами двох районів Харкова.

За даними слідства, близько 2 години ночі 9 серпня окупанти завдали черговий ракетний удар по Харкову. Ракети влучили у Хоодногірському та Індустріальному районах міста.

У Холодногірському районі внаслідок дій російської армії пошкоджено готельно-ресторанний комплекс.

окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300

Крім того, правоохоронці зафіксували ще одне влучання окупантів у цьому районі, а саме по території нежитлової будівлі.

окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300

В Індустріальному районі пошкоджень зазнало також нежитлове приміщення.

окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300

Внаслідок обстрілу утворилось дві воронки діаметром 8 метрів.

окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300

Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.

За процесуального керівництва Новобаварської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають слідчі дії.

окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300

Нагадаємо, за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, протяги доби у Харківській області від обстрілів окупантів загинула 1 людина, поранення отримали 5 мирних мешканців.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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