Адреси видачі гуманітарної допомоги у Харкові на 9 серпня

Адреси пунктів видачі «Укрпошти» та «Нової пошти», які працюватимуть сьогодні на видачу гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.
Відтепер відділення «Нової пошти» та «Укрпошти» у Харкові, на яких можна отримати набори, працюватимуть за новим графіком: вівторок, четвер, субота – з 09:00 до 16:00.
Містян просять не створювати черги, це може бути небезпечно.
Нагадаємо, з 1 серпня жителі отримуватимуть лише комплексні продуктові набори, які формуються на Харківщині спільно із волонтерами.
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Тон дня задаватимуть честолюбні устремління. Не дивуйтеся, якщо хтось із ваших знайомих захоче стрибнути вище за голову, домогтися прориву в якійсь області або навіть самоствердитися за чужий рахунок.
Небо у Харкові буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора.
Щорічно 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів.
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