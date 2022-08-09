09.08.2022 09:30 Рита Парфенова

Окупанти нищать урожай у Харківській області

За добу обстріли військових рф нищили врожай на полях та на складах.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 8 серпня, передає РЕДПОСТ.

За його словами, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області.



У Богодухівському районі через обстріли горіло поле з пшеницею, фермери власноруч погасили пожежу, яка знищила 3 гектарів урожаю. У Чугуївському – знищили склад з насінням.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 4 пожеж в Харкові та області за минулу добу.