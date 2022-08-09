Окупанти нищать урожай у Харківській області

За добу обстріли військових рф нищили врожай на полях та на складах.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 8 серпня, передає РЕДПОСТ.
За його словами, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області.
У Богодухівському районі через обстріли горіло поле з пшеницею, фермери власноруч погасили пожежу, яка знищила 3 гектарів урожаю. У Чугуївському – знищили склад з насінням.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 4 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
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Тон дня задаватимуть честолюбні устремління. Не дивуйтеся, якщо хтось із ваших знайомих захоче стрибнути вище за голову, домогтися прориву в якійсь області або навіть самоствердитися за чужий рахунок.
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