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09.08.2022  09:30   Рита Парфенова

Окупанти нищать урожай у Харківській області

За добу обстріли військових рф нищили врожай на полях та на складах.

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Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 8 серпня, передає РЕДПОСТ.

За його словами, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області.

У Богодухівському районі через обстріли горіло поле з пшеницею, фермери власноруч погасили пожежу, яка знищила 3 гектарів урожаю. У Чугуївському – знищили склад з насінням.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 4 пожеж в Харкові та області за минулу добу.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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