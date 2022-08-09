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09.08.2022  09:12   Рита Парфенова

У Харькові та області від обстрілів окупантів загинула одна людина, 5 - поранено

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, протяги доби у Харківській області від обстрілів окупантів загинула 1 людина, поранення отримали 5 мирних мешканців.

швидка допомога

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 8 серпня, передає РЕДПОСТ.

Один чоловік загинув та один отримав поранення внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу Харкова з РСЗВ.

По області госпіталізували чотири людини: жінку 71 років в Чугуївському районі, чоловіків 72 та 45 років в Дергачівській громаді, зазнав поранень 59-річний чоловік у Кутузівці. Стан двох пацієнтів - тяжкий.

Нагадаємо, вночі близько 2:00 9 серпня ворог завдав ударів по Шевченківському та Індустріальному районах.


 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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