У Харькові та області від обстрілів окупантів загинула одна людина, 5 - поранено

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, протяги доби у Харківській області від обстрілів окупантів загинула 1 людина, поранення отримали 5 мирних мешканців.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 8 серпня, передає РЕДПОСТ.
Один чоловік загинув та один отримав поранення внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу Харкова з РСЗВ.
По області госпіталізували чотири людини: жінку 71 років в Чугуївському районі, чоловіків 72 та 45 років в Дергачівській громаді, зазнав поранень 59-річний чоловік у Кутузівці. Стан двох пацієнтів - тяжкий.
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Тон дня задаватимуть честолюбні устремління. Не дивуйтеся, якщо хтось із ваших знайомих захоче стрибнути вище за голову, домогтися прориву в якійсь області або навіть самоствердитися за чужий рахунок.
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Щорічно 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів.
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