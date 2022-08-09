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09.08.2022  08:58   Рита Парфенова

Ракета окупантів влучила в готельно-рестораний комплекс Харкова

Вночі близько 2:00 9 серпня ворог завдав ударів по Шевченківському та Індустріальному районах.


t.me/synegubov

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 8 серпня, передає РЕДПОСТ. Він зазначив, що попередньо удари були ракетні, тип встановлюють правоохоронці.

«У Шевченківському районі окупанти не знайшли іншої цілі і пошкодили готельно-ресторанний комплекс», - розповів він.

Ще один удар зафіксовано на відкритій території в Індустріальному районі, пошкоджено елементи транспортної та критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вранці 8 серпня російська армія обстріляла Шевченківський район Харкова касетними снарядами (фото).

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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