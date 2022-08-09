09.08.2022 08:58 Рита Парфенова

Ракета окупантів влучила в готельно-рестораний комплекс Харкова

Вночі близько 2:00 9 серпня ворог завдав ударів по Шевченківському та Індустріальному районах.



t.me/synegubov

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 8 серпня, передає РЕДПОСТ. Він зазначив, що попередньо удари були ракетні, тип встановлюють правоохоронці.



«У Шевченківському районі окупанти не знайшли іншої цілі і пошкодили готельно-ресторанний комплекс», - розповів він.



Ще один удар зафіксовано на відкритій території в Індустріальному районі, пошкоджено елементи транспортної та критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вранці 8 серпня російська армія обстріляла Шевченківський район Харкова касетними снарядами (фото).