Харків на ранок 9 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 4 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 9 серпня.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились:
У Харкові в результаті обстрілу поблизу багатоповерхового житлового будинку згорів автомобиль.
Рятувальники Богодухівського району двічі виїжджали на гасіння пожеж, які трапились внаслідок обстрілів. В м. Золочів горіли гаражі та господарчі споруди на площі пожежі 90 кв.м., а також у Золочівській громаді, с. Одноробівка, в фермерському господарстві горів дах майстерні на площі 220 кв.м.
У селі Чкаловське Чугуївського району горіло складське приміщення на площі 12 кв.м. За годину рятувальники ліквідували займання.
Загалом за добу з 8 по 9 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:
7 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 4 - спричинених військовими діями;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
10 – на допомогу комунальникам та населенню,
4 – інші виїзди.
Нагадаємо, після другої години ночі Харків 9 серпня у Харкові пролунала серія ракетних ударів.
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Тон дня задаватимуть честолюбні устремління. Не дивуйтеся, якщо хтось із ваших знайомих захоче стрибнути вище за голову, домогтися прориву в якійсь області або навіть самоствердитися за чужий рахунок.
Небо у Харкові буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора.
Щорічно 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів.
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