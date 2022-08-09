09.08.2022 08:40 Рита Парфенова

Харків на ранок 9 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 4 пожеж в Харкові та області за минулу добу.



РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 9 серпня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились:

1 - у Шевченківському районі міста Харкова;

2 - Богодухівському районі області;

1 - у Чугуївському районі області.

У Харкові в результаті обстрілу поблизу багатоповерхового житлового будинку згорів автомобиль.



Рятувальники Богодухівського району двічі виїжджали на гасіння пожеж, які трапились внаслідок обстрілів. В м. Золочів горіли гаражі та господарчі споруди на площі пожежі 90 кв.м., а також у Золочівській громаді, с. Одноробівка, в фермерському господарстві горів дах майстерні на площі 220 кв.м.



У селі Чкаловське Чугуївського району горіло складське приміщення на площі 12 кв.м. За годину рятувальники ліквідували займання.



Загалом за добу з 8 по 9 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:

7 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 4 - спричинених військовими діями;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

10 – на допомогу комунальникам та населенню,

4 – інші виїзди.

Нагадаємо, після другої години ночі Харків 9 серпня у Харкові пролунала серія ракетних ударів.