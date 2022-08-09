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09.08.2022  08:40   Рита Парфенова

Харків на ранок 9 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 4 пожеж в Харкові та області за минулу добу.


РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 9 серпня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились:

  • 1 - у Шевченківському районі міста Харкова;
  • 2 - Богодухівському районі області;
  • 1 - у Чугуївському районі області.

У Харкові в результаті обстрілу поблизу багатоповерхового житлового будинку згорів автомобиль.

Рятувальники Богодухівського району двічі виїжджали на гасіння пожеж, які трапились внаслідок обстрілів. В м. Золочів горіли гаражі та господарчі споруди на площі пожежі 90 кв.м., а також у Золочівській громаді, с. Одноробівка, в фермерському господарстві горів дах майстерні на площі 220 кв.м.

У селі Чкаловське Чугуївського району горіло складське приміщення на площі 12 кв.м. За годину рятувальники ліквідували займання.

Загалом за добу з 8 по 9 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:
7 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 4 - спричинених військовими діями;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
10 – на допомогу комунальникам та населенню,
4 – інші виїзди.

Нагадаємо, після другої години ночі Харків 9 серпня у Харкові пролунала серія ракетних ударів.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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