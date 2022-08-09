09.08.2022 08:21 Рита Парфенова

У Харківській області ворог намагається виявити побудову системи військ ЗСУ

На Харківському напрямку противник вів повітряну розвідку БпЛА.

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ. ВІдзначається, що вІйськові рф ведуть бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу українських воїнів, .

На Харківському напрямку окупанти здійснили вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Дуванка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Байрак, Старий Салтів, Базаліївка, Коробочкине, Андріївка, Мілове, Чугуїв та Чепіль.



Завдав авіаційного удару поблизу Верхнього Салтова.



На Слов’янському напрямку противник обстрілював з артилерії райони Бражківки, Карнаухівки, Сулигівки, Нової Дмитрівки, Протопопівки, Адамівки, Залимана, Мазанівки та Долини.

Нагадуємо, противник зосереджує зусилля на утриманні захоплених районів частини Харківської області, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках.