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09.08.2022  08:05   Рита Парфенова

Куди вночі влучили ракети окупантів, розповів Ігор Терехов

Після другої години ночі Харків 9 серпня у Харкові пролунала серія ракетних ударів.


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Усього прилетів було не меньш чотирьох. Про це Харківській міський голова Ігор Терехов повідомив у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Ночью Харьков опять был обстрелян. Приблизительно в 2:10 прозвучала серия взрывов, не менее 4-х», - написав він.

За словами Терехова, двох ударів будо завдано по Індустриальному району міста - ракети прилетіли на пустир та у район Кільцевої дороги.

«На данный момент спасатели смогли обнаружить только два последствия ночных прилетов. В  Индустриальном районе фактически на пустыре повреждена электроопора и трамвайные рельсы. Еще один прилет в районе окружной рядом с двухэтажным строением, не имеющим никакого отношения с военной инфраструктуре. Осколками поврежден фасад, частично крыша, выбиты окна», – розповів Игор Терехов.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, вранці 8 серпня російська армія обстріляла Шевченківський район Харкова касетними снарядами (фото).

 

 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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