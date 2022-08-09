09.08.2022 08:05 Рита Парфенова

Куди вночі влучили ракети окупантів, розповів Ігор Терехов

Після другої години ночі Харків 9 серпня у Харкові пролунала серія ракетних ударів.



РЕДПОСТ

Усього прилетів було не меньш чотирьох. Про це Харківській міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Ночью Харьков опять был обстрелян. Приблизительно в 2:10 прозвучала серия взрывов, не менее 4-х», - написав він.

За словами Терехова, двох ударів будо завдано по Індустриальному району міста - ракети прилетіли на пустир та у район Кільцевої дороги.



«На данный момент спасатели смогли обнаружить только два последствия ночных прилетов. В Индустриальном районе фактически на пустыре повреждена электроопора и трамвайные рельсы. Еще один прилет в районе окружной рядом с двухэтажным строением, не имеющим никакого отношения с военной инфраструктуре. Осколками поврежден фасад, частично крыша, выбиты окна», – розповів Игор Терехов.



Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, вранці 8 серпня російська армія обстріляла Шевченківський район Харкова касетними снарядами (фото).