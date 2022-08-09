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09.08.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

Для українців, які бажають евакуюватися, працює телефонна лінія

Громадянам, які проживають у небезпечних регіонах, де тривають активні бойові дії та зруйнована інфраструктура, влада організовує евакуацію.

Телефонна линия
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Урядовий портал.
 
Повідомляється, що в Україні працює телефонна лінія, для бажаючих евакуюватися.
 
Громадяни з цим питанням можуть звернутися за номером телефону: 15-48. Їм допоможуть зареєструватись, добратись до місця, звідки здійснюється евакуація з регіону, нададуть допомогу з транспортуванням та влаштуванням на новому місці проживання.
 
Нагадаємо, харків’яни можуть отримати безкоштовно корм для бездомних котів.
 
Источник:   Урядовий портал
 Тэги:  эвакуация
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