09.08.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Для українців, які бажають евакуюватися, працює телефонна лінія

Громадянам, які проживають у небезпечних регіонах, де тривають активні бойові дії та зруйнована інфраструктура, влада організовує евакуацію.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Урядовий портал.

Повідомляється, що в Україні працює телефонна лінія, для бажаючих евакуюватися.

Громадяни з цим питанням можуть звернутися за номером телефону: 15-48. Їм допоможуть зареєструватись, добратись до місця, звідки здійснюється евакуація з регіону, нададуть допомогу з транспортуванням та влаштуванням на новому місці проживання.